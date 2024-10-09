Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил жителей Ливана, что им грозят «разрушения и страдания», как палестинцам в секторе Газа, если они не «освободят» свою страну от «Хезболлы».

«У вас есть возможность спасти Ливан, пока он не упал в пропасть долгой войны, которая приведет к разрушениям и страданиям, как мы видим в Газе», — сказал Нетаньяху в видеообращении к народу Ливана.

«Вы стоите на важном перепутье... Встаньте и верните свою страну. Если вы этого не сделаете, «Хезболла» будет и дальше пытаться воевать с Израилем из густонаселенных районов за ваш счет. Ей все равно, что Ливан будет втянут в более масштабную войну», — добавил он.

Нетаньяху заявил, что израильские войска убили «тысячи» участников «Хезболлы», «включая самого лидера Хасана Насраллу, а также сменщика Насраллы и сменщика его сменщика».

В субботу высокопоставленный источник в «Хезболле» сообщил, что контакт с Хашем Сафиеддином, которого многие прочили на роль следующего лидера «Хезболлы», был потерян после израильских ударов на прошлой неделе.

Позднее израильский военный представитель Даниэль Хагари не подтвердил, что Сафиеддин был убит.

«Мы атаковали штаб-квартиру в бейрутском районе Дахие... и мы знаем, что Сафиеддин был там», — сказал контр-адмирал Хагари на телевизионном брифинге, имея в виду южные пригороды Бейрута, бастион «Хезболлы».

«Результаты этой атаки все еще расследуются. «Хезболла» пытается скрыть подробности», — заявил Хагари.

Израильские военные непрерывно наносят удары по южным пригородам Бейрута, нацеливаясь на лидеров «Хезболлы», военные объекты и склады оружия.

Ранее во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что «Хезболла» была «разбита и сломлена» в результате непрекращающихся ударов по ее опорным пунктам и убийства ее лидера.

Минздрав Ливана 4 октября сообщал, что в результате израильских атак на Ливан за прошедший год погибло более 2 тыс. человек, в том числе 127 детей и 261 женщина.

По меньшей мере 1400 ливанцев были убиты только за последние три недели, а около 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.