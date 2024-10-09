Израильский удар по Дамаску убил минимум 7 и ранит 11 сирийцев

Израиль нанес удар по жилому зданию в сирийской столице Дамаске. Сирийские СМИ утверждают, что в результате этого удара погибло по меньшей мере семь мирных жителей, включая женщин и детей, еще 11 получили ранения. Вечером 8 октября 2024 года Израиль нанес удар по густонаселенному району Маззех в Дамаске, столице Сирии. Атака была проведена тремя ракетами, запущенными с территории Голанских высот, подконтрольных Израилю. По данным сирийских СМИ, в результате удара погибли по меньшей мере 7 мирных жителей, включая женщин и детей, и еще 11 человек получили ранения. Взрыв уничтожил несколько этажей жилого здания и нанес значительный ущерб окружающей инфраструктуре. Спасательные команды продолжают разбирать завалы в поисках выживших. Сирийские власти осудили этот удар, назвав его «грубой агрессией» и «тяжким преступлением», нарушающим международное право. Данный инцидент — часть продолжающихся израильских атак на объекты в Сирии, связанные с Ираном и «Хезболлой». Это первый случай, когда район Шейх Саад, коммерческий центр Дамаска, подвергся прямой атаке со стороны Израиля. Израиль, в свою очередь, усилил свои удары после эскалации конфликта в Газе, начавшейся в октябре 2023 года. Страна утверждает, что целью атак являются объекты, связанные с иранским влиянием в регионе, однако гибель мирных жителей вызывает широкую критику со стороны международного сообщества. #trtнарусском #израиль #сирия #дамаск #авиаудар #сирийцы #война #жертвы #новости #трт #новостимира