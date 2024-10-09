Израильские солдаты прочитали лекцию по Талмуду пленным палестинцам

На видео, которое распространилось в сети в начале октября 2024 года, израильский солдат читает лекцию по Талмуду трем палестинским пленным, лежащим на земле с завязанными глазами. Эти кадры были сняты на оккупированном Западном берегу. Видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях и стало поводом для служебного расследования. Оба израильских резервиста, один из которых читал лекцию, а другой снимал происходящее, были отстранены от службы, и в отношении них будут применены дисциплинарные меры, как сообщает израильская пресса, включая Haaretz и The Times of Israel. Этот случай вновь привлек внимание к обращению с палестинскими пленными в израильских тюрьмах, особенно в свете недавних событий в Газе и на Западном берегу. Правозащитные организации уже неоднократно заявляли о злоупотреблениях, применении насилия и издевательств в отношении задержанных палестинцев. Вопрос о жестокости и неправомерных действиях со стороны военных остаётся остро обсуждаемым как в Израиле, так и за его пределами. Талмуд, как и Тора, является собранием древних еврейских религиозных текстов и играет важную роль в иудаизме. Использование Талмуда в таком контексте было воспринято многими как насмешка и издевательство над палестинцами. Этот инцидент стал очередным примером обострения конфликтов на Западном берегу. #trtнарусском #израиль #палестина #западныйберег #правочеловека #талмуд #пленники #военныепреступления #правозащитныеорганизации #новости #трт #shorts