Израил пытается запретить БАПОР - это может стать катастрофой, - Гутерриш

Новый израильский законопроект, блокирующий работу БАПОР, может стать катастрофой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. БАПОР — это ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Оно было создано более 70 лет назад. Израильские законопроекты предусматривают выселение агентства из его помещений на территориях, находящихся под контролем Израиля. #trtнарусском #израиль #оон #палестина #бапор #ближнийвосток #кризис #гуманитарнаяпомощь #трт #новости #shorts