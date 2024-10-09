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Израил пытается запретить БАПОР - это может стать катастрофой, - Гутерриш
Новый израильский законопроект, блокирующий работу БАПОР, может стать катастрофой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. БАПОР — это ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Оно было создано более 70 лет назад. Израильские законопроекты предусматривают выселение агентства из его помещений на территориях, находящихся под контролем Израиля. #trtнарусском #израиль #оон #палестина #бапор #ближнийвосток #кризис #гуманитарнаяпомощь #трт #новости #shorts
Генсек ООН: запрет Израилем БАПОР может стать катастрофой / Others
9 октября 2024 г.
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