Власти РФ объявили в среду чрезвычайное положение в Брянской области, где, по словам украинских военных, ночью был нанесен удар по оружейному складу.

Местное отделение МЧС сообщило, что в одном из районов области объявлена чрезвычайная ситуация из-за «детонации взрывоопасных предметов».

В ВСУ заявили об ударе по арсеналу, где хранились боеприпасы для ракет и артиллерийского вооружения, в том числе поставленные из КНДР, а также управляемые авиабомбы.

Российские власти и военные, как это обычно бывает в подобных ситуациях, не подтверждают украинские атаки по военным объектам РФ.

Россия и Северная Корея отвергают обвинения в торговле оружием друг с другом, хотя и официально заявляли, что намерены укреплять связи в области ВПК.

В МЧС Брянской области сообщили, что ситуация находится под контролем. Губернатор Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале, что местные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 24 украинских дрона.

Брянская область граничит с Беларусью, Украиной и Курской областью России, где Москва с августа борется за вытеснение украинских войск.

В прошлом месяце атака украинских беспилотников в Тверской области России, к западу от Москвы, спровоцировала взрыв на крупном арсенале вооружений, который был сравним по силе с землетрясением. Тогда власти объявили эвакуацию жителей близлежащего города.

На прошлой неделе замглавы украинского Минобороны Иван Гаврилюк заявил, что текущее соотношение применения артиллерийских снарядов на фронте сократилось до показателя 3 к 1.

Пророссйский военный блогер Егор Гузенко (известный также под псевдонимом «Тринадцатый») в конце прошлого месяца утверждал, что после ударов по складам в Торопце и Тихорецке ВС РФ столкнулись с ощутимым снарядным голодом на всех участках фронта.