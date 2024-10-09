Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на заседании парламентской группы Партии справедливости и развития, где резко осудил действия Израиля в Газе, на Западном берегу и в Ливане. По его словам, за год конфликта погибли 50 тыс. человек, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

«Израиль — это сионистская террористическая организация. Не сомневайтесь в этом», — заявил Эрдоган. Он также отметил растущую опасность распространения конфликта на другие страны региона, особенно после недавних ответных действий Ирана.

Президент Турции в очередной раз выразил поддержку Палестине и ХАМАС. «Мы очень хорошо знаем, что эпическая борьба ХАМАС в Газе ведется и за Турцию. Мы очень хорошо знаем, что палестинский народ, противостоя геноцидной клике, одновременно защищает человечество и достоинство мусульман. Когда некоторые в нашей стране клеветнически называли ХАМАС «террористической организацией», мы в первые дни геноцида, не боясь никого, сказали: «Вот почему ХАМАС — это национальное свободительное движение Палестины», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция не изменила своей позиции с начала конфликта: «Как и в течение года, сегодня мы говорим: мир для всех, свободная Палестина для всех».

Эрдоган также объявил о планах увеличить гуманитарную помощь Палестине перед наступающей зимой, особенно в области продовольствия, жилья и медицинских материалов.

В своем выступлении президент Турции затронул и внутренние вопросы, подчеркнув важность обеспечения безопасности, справедливости и экономического благополучия для каждого гражданина как основы сильного государства.