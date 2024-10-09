Журналист Лиам Косгроув обвинил США в содействии геноциду и его отрицании

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер оставил без ответа вопрос репортера Лиама Косгроува о роли США в финансировании израильского наступления в секторе Газа, а затем отрицании ответственности за последствия. В ходе пресс-конференции Госдепартамента США в октябре 2024 года журналист Лиам Косгроув выступил с жесткой критикой, обвиняя администрацию США в содействии геноциду палестинцев в Газе. Вопрос был адресован официальному представителю Госдепа Мэтью Миллеру, который отказался напрямую ответить на обвинения о финансировании Израиля, несмотря на многочисленные подтверждения военных поставок и помощи. Косгроув подчеркнул, что США, оказывая поддержку Израилю, фактически участвуют в уничтожении гражданского населения, после чего Миллер быстро сменил тему и перешел к следующему вопросу, оставив комментарии Косгроува без ответа​. Это событие вызвало широкое обсуждение в международных СМИ и на политической арене, где роль США в конфликте на Ближнем Востоке остается одной из самых острых тем. Палестинские активисты и правозащитные организации также усилили критику в адрес американской администрации, утверждая, что такое поведение свидетельствует о лицемерии и попытке избежать ответственности за последствия. #trtнарусском #израиль #палестина #газа #геноцид #ответственность #госдепартамент #сша #правозащитники #война #косгроув #миллер #трт #новости #shorts