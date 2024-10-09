ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина меняет подход к завершению конфликта?
Союзники замечают гибкость Киева в вопросе окончания войны с Россией, несмотря на публичную жесткую позицию Зеленского, утверждают западные СМИ
Украина меняет подход к завершению конфликта?
Владимир Зеленский / Фото: Reuters / Others
9 октября 2024 г.

Союзники Украины отмечают, что президент Владимир Зеленский, возможно, готов к более гибкому подходу в вопросе завершения конфликта с Россией. Об этом агентству Bloomberg сообщили чиновники, близкие к НАТО.

Несмотря на публичные жесткие требования украинских официальных лиц, включая полный вывод российских войск и вступление в НАТО, украинские чиновники за закрытыми дверями дают понять о готовности обсуждать выход из эндшпиля.

Зеленский планирует представить союзникам новый «план победы», предусматривающий четкие, конкретные шаги для справедливого окончания войны. США запросили у Киева детальную дорожную карту потребностей на следующий год.

Давление на Украину растет из-за затяжного характера конфликта, напряженных бюджетов западных стран и предстоящих выборов в США. Союзники ищут более конкретный план завершения противостояния.

Ключевым вопросом остается членство Украины в НАТО. Один из чиновников отметил: все, что не является полным членством, поставит Украину в невыгодное положение, когда дело дойдет до переговоров о прекращении огня.

Несмотря на возможную гибкость, Зеленский публично отвергает уступки по территориальным вопросам. Окончательные детали украинского плана пока не раскрываются.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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