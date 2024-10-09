Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела объявил о намерении своей страны присоединиться к БРИКС. Политик уточнил, что сейчас он ожидает официального приглашения на предстоящий саммит, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Представитель кабинета министров Шри-Ланки Виджита Герат также подтвердил, что его страна намерена подать заявку на членство в БРИКС во время саммита в столице Татарстана.

Тамбела уточнил, что он уже проинформировал посла РФ в африканской стране о планах Буркина-Фасо. Политик выразил уверенность, что делегация страны с удовольствием примет участие в предстоящем саммите БРИКС. «Это важный шаг для нашей страны, и мы надеемся на продуктивные обсуждения», — отметил премьер-министр.

Шри-Ланка также активно работает над своей заявкой. Виджита Герат рассказал ланкийскому новостному порталу Newsfirst, что страна уже обратилась к Индии с просьбой поддержать ее членство в БРИКС. Однако президент Шри-Ланки не сможет присутствовать на саммите, и вместо него будет участвовать министр иностранных дел Али Сабри.

Шри-Ланка впервые объявила о своих планах стать частью БРИКС в апреле 2024 года. По словам посла страны в России Джаниты Абейвикрема Лиянаге, это членство поможет Шри-Ланке обеспечить транспортную и продовольственную безопасность. 1 октября посол РФ в Коломбо Леван Джагарян передал президенту островного государства Ануре Кумаре Диссанаяке официальное приглашение на саммит в Казани.

В этом году официальные заявки на вступление в БРИКС также подали Малайзия и Азербайджан. Существует информация, что Сирия также проявила интерес к членству, сирийский посол в Москве Башар Джафари подтвердил, что страна ведет серьезные переговоры о вступлении.

Россия в этом году председательствует в объединении. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Москва пригласила на саммит в Казани 36 иностранных лидеров, из которых 18 уже подтвердили свое участие.