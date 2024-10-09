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7 октября исполнился год «самого задокументированного геноцида» Израиля в Газе
За год атак Израиля по сектору Газа погибло около 42 000 человек, около 90% населения были насильственно перемещены. Эти действия, когда на камеру были засняты преднамеренные разрушения основных объектов инфраструктуры, таких как водоснабжение, электричество и жилье, были названы «самым задокументированным геноцидом в истории». #trtнарусском #израиль #газа #палестина #геноцид #гуманитарныйкризис #война #правозащитники #мирныежители #секторгаза #новости #shorts #трт
7 октября исполнился год «самого задокументированного геноцида» Израиля в Газе / Others
9 октября 2024 г.
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