Иран 8 октября возобновил экспорт нефти, отправив танкеры на ключевой нефтяной терминал на острове Харг. Суда были эвакуированы после 1 октября из-за опасений атаки Израиля. Ранее президент США Джо Байден допустил израильский удар по иранским нефтяным объектам. Позже он смягчил риторику, указав на то, что военные действия не будут немедленными. Иранские официальные лица заявили, что любая атака Израиля на нефтяные объекты пересечет «красную линию».

Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади также призвал к спокойствию и заявил: «Мы не боимся, что наши враги разожгут кризис». Возвращение двух супертанкеров VLCC, принадлежащих Национальной иранской танкерной компании (NITC), свидетельствует о том, что Тегеран уверен: ему удалось избежать удара по своей жизненно важной энергетической инфраструктуре. Этот стратегический маневр предполагает, что Иран теперь находится в режиме «без риска», считает Самир Мадани, генеральный директор TankerTrackers.com.

В сентябре Иран экспортировал около 4,7 млн баррелей нефти, несмотря на нарастающее напряжение и угрозу ракетного удара по нефтяным объектам со стороны Израиля.

Геополитическая обстановка остается напряженной, с учетом продолжающегся наземного вторжения Израиля в Ливан. 8 октября израильские военные расширили зону атак до юго-западного Ливана. Число погибших от израильских бомбардировок ливанцев за последние две недели превысило 2000 человек.

Как пишет агентство Reuters, Тегеран активизировал дипломатические контакты с лидерами стран Персидского залива, чтобы гарантировать их нейтралитет в случае возможного прямого конфликта с Израилем. Президент Ирана на прошлой неделе посетил Катар, где, как отмечает издание, арабские лидеры заверили его в своем нейтралитете и отсутствии планов помогать Тель-Авиву атаковать Иран.