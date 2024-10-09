Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 октября заявил, что если Дональд Трамп будет переизбран президентом США, он не станет ждать инаугурации, чтобы начать менять подход Вашингтона к войне в Украине.

По его словам, существует «значительное различие» в подходах к внешней политике между Трампом и нынешней демократической администрацией США, в частности, в вопросах поддержки Киева. Орбан подчеркнул: если Трамп выиграет, «он не будет ждать инаугурации, чтобы наладить мир» в Украине, а будет действовать незамедлительно. Политик не стал уточнять, как именно республиканец намерен установить мир между Россией и Украиной.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что европейские лидеры должны готовиться к активным действиям команды Трампа уже в ноябре, не дожидаясь январской инаугурации.

«Вы можете выбирать, в зависимости от ваших национальных интересов, за кого выступать», — отметил Орбан. При этом он открыто подчеркнул свои симпатии: «Мы (венгерское руководство) откроем несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется».

Орбан также напомнил, что неформальный саммит европейских лидеров пройдет в Будапеште 7 ноября, сразу после американских выборов. По его словам, это будет подходящий случай для обсуждения того, как ЕС должен менять политику в отношении новой американской администрации, а также как изменится поддержка Киева и что должно быть сделано в будущем.

Еще в июле, сразу после начала венгерского председательства в Евросоюзе, Орбан направился в резиденцию Трампа во Флориде и обсудил с республиканцем пути достижения мира в Украине. Уже тогда венгерский премьер заявил, что экс-президент «собирается решить эту проблему». Тем не менее «мирная миссия» Орбана встретила критику со стороны НАТО и ЕС, которые выразили сомнение в том, что политик имеет полномочия представлять интересы сообщества.