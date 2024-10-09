Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 октября заявил, что в результате недавнего авиаудара по Бейруту был убит Хашем Сафи ад-Дин, предполагаемый преемник лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. В видеообращении к ливанскому народу Нетаньяху также отметил, что был убит и преемник Сафи ад-Дина, хотя он не стал раскрывать его личность.

Сама ливанская группировка не подтвердила сообщения Израиля и продолжает хранить молчание о состоянии Сафи ад-Дина. Ранее израильские спецслужбы уже ошибочно устанавливали факт смерти некоторых лидеров «‎Хезболлы»‎ и ХАМАС, которые потом оказывались живыми.

Сафи ад-Дин, которого считали вероятным преемником Насраллы, занимал важные посты в руководстве «Хезболлы», управляя ее военными операциями и финансовыми делами. Он был членом Совета джихада и руководил исполнительным советом группы, координируя ее действия в здравоохранении, образовании и других сферах.

Кроме того, Сафи ад-Дин поддерживал тесные связи с Ираном и его лидерами, что делает его ликвидацию значительным ударом по связям группировки с Тегераном. Нетаньяху считает, что такие действия могут серьезно подорвать стабильность «Хезболлы» и повлиять на ее будущее в регионе, особенно в свете текущих конфликтов.

Премьер Израиля 8 октября заявил, что «Хезболла» находится в своем самом слабом состоянии за многие годы. По его словам, Тель-Авив якобы «снизил боевые способности» группировки, нанеся удары по тысячам ударных позиций, включая самого Насраллу и его вероятных преемников. «Сегодня «Хезболла» слабее, чем когда-либо», — заявил премьер-министр.

В своем обращении Нетаньяху призвал ливанцев «‎вернуть свою страну‎» из-под контроля «Хезболлы».

8 октября израильская армия расширила зону наземного вторжения до юго-западного Ливана, включая приморские города и все побережье. Израильские военные отчитались, что атаковали более 120 целей «Хезболлы‎»‎ на юге Ливана. 7 октября в результате израильских ударов погибли более 36 человек, заявили в Минздраве Ливана.