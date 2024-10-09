В новой книге журналиста Боба Вудворда под названием «Война» приводятся откровенные высказывания президента США Джо Байдена о Владимире Путине, которого он назвал «воплощением зла».

По словам Вудворда, Байден сделал это заявление вскоре после начала российско-украинской войны. В одной из бесед Байден якобы сообщил своим советникам в Овальном кабинете: «Этот [чертов] Путин. Путин — это зло. Мы имеем дело с воплощением зла».

Критические замечания Байдена о российском лидере не ограничивались лишь этим инцидентом. В марте 2021 года президент публично заявил, что согласен с утверждением, что Путин — убийца. На это российский президент ответил, процитировав поговорку: «Кто как обзывается, тот так и называется».

В феврале 2023 года Байден подчеркнул, что из-за Путина США вынуждены постоянно опасаться ядерного конфликта. Как выразился американский президент, ядерная угроза возникает из-за того, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин». В Кремле, в свою очередь, назвали это «хамским высказыванием».

Вудворд также пишет о том, как Байден еще в 2021 году обсуждал разведданные о возможном нападении России на Украину. Глава Белого дома и его советники якобы согласились, что информация была «чрезвычайно серьезной», и, хотя Байден считал, что это было бы «полным безумием», он осознавал необходимость реагировать.

Журналист описывает два разговора между Байденом и Путиным в декабре 2021 года, на одном из которых российский президент поднял вопрос о ядерной войне, на что Байден подчеркнул, что «ядерную войну невозможно выиграть».

Книга Вудворда также содержит новые детали о тайных отношениях Дональда Трампа и Путина. В 2020 году Трамп, по словам журналиста, якобы «тайно отправил Путину несколько аппаратов Abbott для тестирования на COVID». Путин, опасаясь, что это может вызвать недовольство, попросил Трампа не рассказывать о поставке. По словам Вудворда, после ухода из офиса Трамп продолжал поддерживать личные контакты с Путиным.

Вудворд также освещает напряженные отношения Байдена с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По данным журналиста, в частных беседах глава Белого дома высказывал недовольство по поводу отсутствия стратегии у Нетаньяху, говоря: «Биби, у тебя нет стратегии».