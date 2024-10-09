Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях саммита СНГ 8 октября предложил создать новый формат сотрудничества — «СНГ плюс». Этот формат, по его словам, станет основой для расширения региональных связей и усиления позиций Содружества на мировой арене.

По задумке Токаева, в «СНГ плюс» смогут вступить соседние страны, что упростит торговлю и таможенные правила. Сейчас в СНГ входят 9 государств: девять стран бывшего СССР: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Инициатива позволит объединению оперативно адаптироваться к вызовам глобальной нестабильности и динамичным изменениям в международной обстановке, подчеркнул Токаев.

«Авторитет СНГ на мировой арене растет. В прошлом году были учреждены статусы наблюдателя и партнера СНГ, что продемонстрировало открытость и зрелость нашей организации. В продолжение этой институциональной работы предлагаю рассмотреть вопрос учреждения формата «СНГ плюс», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что дальнейшее укрепление потенциала СНГ как авторитетной международной организации, основанной на Алма-Атинской декларации 1991 года, остается безусловным приоритетом для Казахстана. По мнению Токаева, встреча в Москве должна придать новый импульс работе СНГ на фоне текущих геополитических потрясений.

Во время выступления на саммите Токаев уделил особое внимание экономическим вопросам. Президент напомнил о принятом в 2023 году соглашении о свободной торговле услугами и инвестициями, которое стало важным шагом для углубления экономического сотрудничества. Он также отметил, что торгово-экономические отношения должны оставаться в центре внимания, учитывая растущую нестабильность в мировой экономике.

Кроме того, Токаев предложил запустить программу «Ярмарка Содружества», в рамках которой ежегодно в разных городах СНГ будут проходить торговые мероприятия с участием ремесленников и фермеров из евразийского региона. Первую выставку готов принять казахстанский город Тараз — один из древнейших торговых центров на Великом Шелковом пути.

Президент также приветствовал шаги Азербайджана и Армении по заключению мирного договора, а также успехи в оформлении границ в Центральной Азии. Завершая выступление, Токаев поддержал председательство Таджикистана в СНГ в 2025 году и проведение следующего саммита Содружества в Душанбе.