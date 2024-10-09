Разрушения Газы: захваченные пляжи

Еще год назад пляжи Газы были популярным местом, куда палестинские семьи приходили охладиться в жаркие летние дни. Теперь израильские военные захватили часть побережья, а танки и бульдозеры разрывают песок, которым когда-то наслаждались палестинские дети. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #война #оккупация #пляжигазы #разрушения #военныедействия #новости #трт #новостимира