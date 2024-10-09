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Разрушения Газы: захваченные пляжи
Еще год назад пляжи Газы были популярным местом, куда палестинские семьи приходили охладиться в жаркие летние дни. Теперь израильские военные захватили часть побережья, а танки и бульдозеры разрывают песок, которым когда-то наслаждались палестинские дети. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #война #оккупация #пляжигазы #разрушения #военныедействия #новости #трт #новостимира
Разрушения Газы: захваченные пляжи / Others
9 октября 2024 г.
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