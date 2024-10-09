Турция начала операцию по эвакуации своих граждан из Ливана, подвергающегося атакам со стороны Израиля. О подробностях эвакуации рассказал TRT Haber посол Турции в Бейруте Али Барыш Улусой.

По словам Улусоя, два корабля ВМС Турции вместимостью около 2000 человек прибыли в порт Бейрута. «Это будет первая операция такого масштаба по эвакуации большого числа граждан из порта за один раз. Мы единственная страна, проводящая эвакуацию такого масштаба после начала конфликта в Ливане», — заявил посол.

Корабли также доставили около 300 тонн гуманитарной помощи, включая палатки, одеяла, гигиенические наборы и кухонные принадлежности для ливанского народа.

Министерство национальной обороны Турции подтвердило прибытие кораблей TCG Sancaktar и TCG Bayraktar в Ливан.

«По указанию нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана два корабля ВМС Турции прибыли в Ливан для эвакуации граждан, желающих покинуть страну из-за атак Израиля. 300 тонн гуманитарной помощи на борту кораблей будут переданы дружественному и братскому народу Ливана. Эвакуация будет проведена с учетом безопасности, включая граждан иностранных государств, обратившихся к нашему правительству», — говорится в заявлении оборонного ведомства.