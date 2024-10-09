За последние сутки в результате израильских атак погибло еще как минимум 45 палестинцев, в результате чего общее число жертв с прошлого года достигло 42 010 человек. Около 97 720 человек получили ранения, сообщает Минздрав сектора Газа.

Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что новая военная операция Израиля на севере Газы привела к тому, что около 400 000 палестинцев оказались в ловушке в этом районе.

«Северная Газа: аду нет конца. По крайней мере 400 000 человек оказались в ловушке в этом районе. Недавние приказы Израиля об эвакуации заставляют людей бежать снова и снова, особенно из лагеря беженцев Джебалия. Многие отказываются, потому что слишком хорошо знают, что нигде в Газе нет безопасного места», — сообщил Лаззарини.

Лаззарини предупредил о нехватке базовых припасов в северной Газе и распространении голода. Он также отметил, что израильское наступление угрожает запуску второй фазы кампании вакцинации детей от полиомиелита в северной части эксклава.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, Израиль продолжает свое наступление на сектор Газа. Почти все население Газы было вынуждено покинуть свои дома, а продолжающаяся блокада привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и лекарств.