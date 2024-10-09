Разрушения Газы: Большая мечеть Газы

Война Израиля против Газы, которая продолжается больше года, не только унесла тысячи жизней, сравняла с землей весь эксклав и стала причиной критической гуманитарной катастрофы для миллионов палестинцев, но и уничтожила культурное наследие в беспрецедентных масштабах. Одним из самых значимых разрушенных объектов стала Большая мечеть Газы — старейшая и крупнейшая мечеть региона, история которой насчитывает более тысячи лет. Построенная в VII веке на месте бывшей византийской церкви, мечеть на протяжении веков была центром религиозной и культурной жизни палестинцев. В результате израильских авиаударов в декабре 2023 года мечеть была практически полностью разрушена. Эта утрата — не просто уничтожение исторического памятника, но и значительный культурный удар для палестинцев и мировой общественности. Согласно отчетам ЮНЕСКО и правозащитных организаций, более 100 объектов культурного и религиозного наследия Газы были повреждены или разрушены с начала конфликта. В их числе не только мечети, но и музеи, архивы и археологические памятники. Такие разрушения ставят под угрозу сохранение палестинской истории и культуры, что усиливает гуманитарный кризис в регионе #trtнарусском #израиль #газа #палестина #культурноенаследие #война #мечеть #разрушения #правозащитники #новости #трт #новостимира