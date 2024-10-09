Встреча на высшем уровне ключевых союзников Украины в немецком Рамштайне была перенесена на субботу после того, как президент США Джо Байден отменил свой визит, сообщили организаторы.

«Мероприятие 12 октября 2024 года откладывается, — говорится в электронном письме, разосланном журналистам офисом по связям с общественностью США на авиабазе Рамштайн. — Объявления о будущих встречах Контактной группы по обороне Украины будут опубликованы в ближайшее время».

Белый дом заявил, что Байдену необходимо проконтролировать подготовку к урагану «Милтон» и работу по оказанию помощи после урагана, который в прошлом месяце унес жизни более 200 человек.

«Было очевидно, что Байдену нужно было дать понять, что он занимается внутренней политикой — так близко к выборам в США, — сказал Штефан Майр, директор немецкого аналитического центра SWP, специализирующегося на внешней политике. — Я не считаю, что это (отсрочка — ред.) снижает важность Украины».

В Киеве пока никак не прокомментировали отсрочку саммита.

Представитель министерства обороны Германии заявил, что министры обороны намерены встретиться в рамках формата «Рамштайн» в этом месяце, но решение о сроках еще не принято.

«Советники по национальной безопасности действительно находятся в тесном контакте друг с другом и тесно координируют свои действия по вопросу Украины... В ближайшее время должна состояться личная встреча (лидеров) и обмен мнениями», — сказал на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт.

Рамштайнская группа доноров вооружений Украины должна была собраться на встречу самого высокого уровня в рамках государственного визита Байдена в Германию, который должен был состояться 10-13 октября и стать первым государственным визитом США за почти 40 лет.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Вашингтон собрал единомышленников на американской авиабазе в Рамштайне на юго-западе Германии, создав группу из примерно 50 стран, министры обороны которых регулярно встречаются, чтобы сопоставить запросы Киева на вооружение с обещаниями доноров.