ПОЛИТИКА
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«Рамштайна» не будет
Организаторы встречи Контактной группы по обороне Украины объявили об отмене встречи в Германии, ранее намеченной на 12 октября
«Рамштайна» не будет
Вход на американскую авиабазу «Рамштайн», Германия / Фото: пресс-служба ВВС США / Others
9 октября 2024 г.

Встреча на высшем уровне ключевых союзников Украины в немецком Рамштайне была перенесена на субботу после того, как президент США Джо Байден отменил свой визит, сообщили организаторы.

«Мероприятие 12 октября 2024 года откладывается, — говорится в электронном письме, разосланном журналистам офисом по связям с общественностью США на авиабазе Рамштайн. — Объявления о будущих встречах Контактной группы по обороне Украины будут опубликованы в ближайшее время».

Белый дом заявил, что Байдену необходимо проконтролировать подготовку к урагану «Милтон» и работу по оказанию помощи после урагана, который в прошлом месяце унес жизни более 200 человек.

«Было очевидно, что Байдену нужно было дать понять, что он занимается внутренней политикой — так близко к выборам в США, — сказал Штефан Майр, директор немецкого аналитического центра SWP, специализирующегося на внешней политике. — Я не считаю, что это (отсрочка — ред.) снижает важность Украины».

В Киеве пока никак не прокомментировали отсрочку саммита.

Представитель министерства обороны Германии заявил, что министры обороны намерены встретиться в рамках формата «Рамштайн» в этом месяце, но решение о сроках еще не принято.

«Советники по национальной безопасности действительно находятся в тесном контакте друг с другом и тесно координируют свои действия по вопросу Украины... В ближайшее время должна состояться личная встреча (лидеров) и обмен мнениями», — сказал на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт.

Рамштайнская группа доноров вооружений Украины должна была собраться на встречу самого высокого уровня в рамках государственного визита Байдена в Германию, который должен был состояться 10-13 октября и стать первым государственным визитом США за почти 40 лет.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Вашингтон собрал единомышленников на американской авиабазе в Рамштайне на юго-западе Германии, создав группу из примерно 50 стран, министры обороны которых регулярно встречаются, чтобы сопоставить запросы Киева на вооружение с обещаниями доноров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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