ПОЛИТИКА
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Кремль отреагировал на оскорбления в адрес Путина
Песков заявил, что Путин не опустится до оскорблений лидеров других стран
Кремль отреагировал на оскорбления в адрес Путина
Дмитрий Песков и Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
9 октября 2024 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет опускаться до оскорблений лидеров других стран в ответ на высказывания вице-президента США Камалы Харрис.

«Наш президент никогда такого не делал и, думаю, не будет», — подчеркнул Песков, назвав подобные выпады «практикой политического истеблишмента [США]».

Посольство России в США также выразило возмущение словами Харрис, назвав их «неприемлемыми» и «оскорбляющими весь российский народ».

Ранее Харрис, выступая в «Шоу Говарда Стерна», назвала Путина «диктатором-убийцей», комментируя утверждения из новой книги журналиста Боба Вудворда.

Кремль и ранее осуждал подобные высказывания американских политиков. В июле 2024 года Песков назвал оскорбления со стороны президента США Джо Байдена «неуважительными и неприемлемыми», добавив, что это «никак не красит главу американского государства».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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