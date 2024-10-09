Биньямин Нетаньяху: Израиль меняет реальность

Израиль меняет реальность, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к силам, дислоцированным на северной границе с Ливаном, спустя несколько часов после того, как Израиль начал самую интенсивную бомбардировку Бейрута с 7 октября. #trtнарусском #израиль #ливан #бейрут #война #нетаньяху #хезболла #военныедействия #конфликт #новости #трт #новостимира #shorts