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Биньямин Нетаньяху: Израиль меняет реальность
Израиль меняет реальность, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к силам, дислоцированным на северной границе с Ливаном, спустя несколько часов после того, как Израиль начал самую интенсивную бомбардировку Бейрута с 7 октября. #trtнарусском #израиль #ливан #бейрут #война #нетаньяху #хезболла #военныедействия #конфликт #новости #трт #новостимира #shorts
Биньямин Нетаньяху: Израиль меняет реальность / Others
9 октября 2024 г.
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