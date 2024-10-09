Израиль задумал нанести удар по Ирану

«Иран уже дважды запускал по нашей территории и нашим городам сотни ракет в ходе крупнейшей в истории атаки баллистическими ракетами. Ни одна страна в мире не потерпела бы такой атаки на свои города и граждан, и Израиль тоже», — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации.

Он сообщил, что Израиль — «сильное государство с сильной, смелой и нравственной армией», «государство, которое полно решимости защитить себя от любой угрозы». По его словам, это включает в себя и угрозу со стороны Тегерана. Нетаньяху полагает, что Иран стоит за всеми атаками на Израиль: из Газы, Ливана, Йемена, Ирака, Сирии и самого Ирана.

1 октября Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю. Поводом для атаки стало убийство руководства ливанской группировки «Хезболла». В Тегеране заявляют, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, Тель-Авив утверждает, что Иран запустил 180 ракет, большую часть которых удалось перехватить.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что атаки по Израилю будут еще более массированными, Генштаб Израиля в свою очередь пообещал выбрать время и удивить ответом на атаку.

Как пишут американские СМИ, Тель-Авив обсуждает с Вашингтоном возможный ответ на действия Тегерана. Целью атаки могут стать иранские нефтяные объекты. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил президент США Джозеф Байден.

В то время как лидер республиканцев Дональд Трамп агитирует Тель-Авив ударить по ядерным объектам Ирана, нынешний американский лидер выступает против ударов по нефтяным месторождениям и ядерным объектам, предлагая «сосредоточиться на других альтернативах».

Вашингтон, по данным израильских СМИ, предложил Тель-Авиву так называемый компенсационный пакет — дополнительную военную помощь и дипломатическую поддержку в обмен на отказ Израиля бомбить некоторые иранские объекты. Переговоры длились несколько дней, однако успехом не увенчались.

При этом Израиль и так является самым крупным получателем американской военной помощи в истории. За последний год Вашингтон предоставил Тель-Авиву военную помощь на $17,9 млрд, туда входило как прямое военное финансирование, так и военная техника, артиллерийские снаряды, большое количество боеприпасов и противобункерных бомб. Всего с 1959 года общая сумма предоставленных средств Израилю достигла $251,2 млрд.

Евросоюз выступает против эскалации

Тем временем Иран отвел свои нефтяные танкеры из акватории острова Харк в Персидском заливе в международные воды. И, как пишут местные издания, в стране срочно разрабатывают план ответных действия, предупреждая при этом Тель-Авив, что на новом витке эскалации Израиль «заплатит более высокую цену».

Европейские союзники Тель-Авива выражают все большее беспокойство происходящим. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю, объясняя это необходимостью прекратить боевые действия в Газе и остановить конфликт в Ливане.

Нетаньяху в ответ огрызнулся, назвав слова французского лидера «позором» и заявив, что Израиль в состоянии «победить всех противников и без помощи Запада».

Согласно утечкам в западных СМИ, Вашингтону и Брюсселю не удается отговорить Нетаньяху остановить эскалацию.

Тегеран в свою очередь предостерегает Тель-Авив от «безумия», грозя нанести еще более разрушительный удар, который может вывести из строя энергетическую инфраструктуру Израиля.

Однако, судя по заявлениям израильских властей, Тель-Авив не собирается передумывать. В израильской армии также сообщают, что страна готовит «серьезный и ощутимый» ответ на атаку Тегерана.

Наиболее острый вопрос — атакует ли Израиль ядерные или нефтяные объекты Ирана. Ведь позиция Вашингтона для израильских властей скорее носит рекомендательный характер, последнее слово в принятии решения будет за Израилем.

В Тель-Авиве дают понять, что они не считают нужным «наносить ответный удар немедленно и массированно». Как пишут западные издания, у Израиля больший выбор целей: как уже упомянутые нефтяные терминалы, нефтеперерабатывающие заводы и ядерные объекты, а также военные и разведывательные объекты и высокопоставленные военные.

Тегеран проявляет чудеса сдержанности

Анкара решительно осуждает действия Израиля в регионе. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что ООН должна остановить эту агрессию. По словам главы государства, Тель-Авив, «совершает геноцид в секторе Газа и теперь осуществляет террористические атаки в Ливане».

В случае, если Израиль решится нанести удары по стратегически важным объектам Ирана, возникает риск неконтролируемой эскалации. При этом со стороны Тегерана может идти не о прямых ответных ударах. Например, Иран может перекрыть Ормузский пролив, имеющий важное значение для мировой торговли нефтью и газом, или же атаковать критически важную инфраструктуру Израиля.

Эта эскалация невыгодна США из-за приближающихся выборов, в частности, демократам. Однако Израиль будет действовать без оглядки на Вашингтон.

Востоковед, публицист, автор Телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что иранская атака на Израиль, совершенная 1 октября, содержит в себе два посыла.

«Тегеран продемонстрировал, что способен преодолевать системы ПВО и наносить успешные массированные удары. Одновременно персы, судя по всему, пошли по пути минимизации человеческих жертв и материального ущерба и выбрали соответствующие районы для атаки», — пояснил политолог.

Он добавил, что в сложившейся ситуации западные СМИ пытаются выставить в невыгодном свете именно иранские власти, а не Тель-Авив.

«Пока же мы видим, что Иран проявляет чудеса сдержанности, а к методам террора и геноциду прибегает Нетаньяху. Что ж, это пример качественной пропаганды, когда отъявленный преступник, у которого руки уже даже не по локоть в крови, предстает борцом за мир и вообще чуть ли не святым», — подытожил эксперт.