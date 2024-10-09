Украина планирует организовать второй саммит мира до конца текущего года, сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар. По его словам, Турция может сыграть важную роль в этом мероприятии благодаря своему опыту посредничества в других конфликтах.

«То, что мы сейчас видим, состоит в том, что международное сообщество вместе с Украиной сядет и создаст список относительно того, какие шаги можно предпринять для справедливого мира в Украине, и они будут обсуждать, какие требования поставить России на основе этого списка», — заявил посол.

Боднар подчеркнул, что на саммите могут присутствовать представители России, но это не будет означать прямых переговоров между Киевом и Москвой. Он добавил, что это будет многосторонняя встреча с привлечением третьих сторон.

Ранее советница главы Офиса президента Украины Дария Заривна сообщила, что проведение саммита в ноябре не планируется. Дата конференции будет определена после серии тематических встреч, последняя из которых запланирована на конец октября.

Первый саммит мира прошел в Швейцарии 15-16 июня с участием более 90 стран и организаций, но без приглашения России. После него появились предложения о включении России во второй саммит, однако МИД РФ заявил об отсутствии планов участвовать в мероприятии.

Турция, имеющая опыт посредничества в международных конфликтах, рассматривается как потенциально важный участник будущего саммита. Ее роль может быть ключевой в попытках найти пути мирного урегулирования ситуации в Украине.