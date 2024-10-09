Краткая история израильско-палестинского конфликта

Неизбирательные убийства, массовые перемещения палестинцев, оккупация и разрушение палестинских земель начались далеко не 7 октября. Вот исторические корни израильско-палестинского конфликта. Израильско-палестинский конфликт имеет глубокие исторические корни, уходящие в конец XIX века, когда начались первые еврейские миграции в Палестину, на то время находившуюся под контролем Османской империи. Конфликт обострился после Первой мировой войны, когда Великобритания получила мандат на управление этой территорией. В 1947 году Организация Объединённых Наций предложила план раздела Палестины на два государства — еврейское и арабское, что привело к войне 1948 года, результатом которой стало создание государства Израиль и массовое перемещение палестинцев, известное как Накба (катастрофа). Более 700 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. Следующий крупный виток конфликта произошел в 1967 году, когда Израиль в ходе Шестидневной войны оккупировал Западный берег, сектор Газа, Синай и Голанские высоты. С тех пор продолжается борьба за возвращение палестинских территорий, а также за признание палестинского государства. В 1987 году вспыхнула первая интифада — массовое восстание палестинцев против израильской оккупации. Вторая интифада началась в 2000 году, сопровождаемая многочисленными жертвами с обеих сторон. Конфликт остаётся нерешённым по сей день, и каждое новое поколение палестинцев и израильтян сталкивается с последствиями этой многолетней борьбы​. #trtнарусском #израиль #палестина #конфликт #шестьдневнаявойна #накба #оккупация #интифада #ближнийвосток #новости #трт #новостимира