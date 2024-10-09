Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хорватию представил свой «план победы», первым пунктом которого является вступление Украины в НАТО. Зеленский подчеркнул важность этого шага для обеспечения геополитической стабильности в регионе в ходе выступления на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

«Первый пункт плана фокусируется на том, решится ли проблема дефицита геополитической определенности в Европе — получит ли Украина все же место в НАТО. Если да, и если это будет должным образом подтверждено — Путин проигрывает с геополитической точки зрения», — заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что полная реализация его плана лишит Россию возможности угрожать Украине и другим европейским странам. Он подчеркнул необходимость признания Россией независимости и права на самоопределение других государств.

«Без геополитической определенности мира не будет», — добавил президент Украины.

В продолжение своего выступления Зеленский раскрыл дополнительные детали «плана победы». По его словам, документ «Основы мира», содержащий подробные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю.

«В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела в направлении мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных шагов, которые позволят закончить войну не позднее 2025 года», — заявил украинский президент.

Зеленский также подчеркнул важность международной поддержки: «Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена, мы полагаемся на сильные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, чтобы принести в Европу мир и безопасность. И рассчитываем на всех вас».

Кроме того, президент Украины сообщил о пересмотре графика встречи контактной группы в формате «Рамштайн». Он отметил, что встреча была отложена из-за природных бедствий в США, требующих внимания президента Байдена. Зеленский подчеркнул важность лидерского формата «Рамштайн» для координации с партнерами по реализации военных аспектов «плана победы».