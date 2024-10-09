Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением нового заявления главы МИД Израиля, направленного против Турции и ее президента. В официальном сообщении турецкого внешнеполитического ведомства говорится, что данное заявление рассматривается «как неудачная попытка психологической операции, направленной на привлечение внимания и изменение повестки дня».

МИД Турции также заявил, что ожидает привлечения израильского министра к ответственности за «его роль в геноциде палестинцев» и подтвердил намерение Турции продолжать поддержку палестинского народа.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик также выступил с жестким осуждением израильского министра, назвав его «нацистом» и частью «клики убийц». Челик подчеркнул роль президента Турции в защите прав палестинцев.

«Наш президент — самый громкий и решительный голос фронта человечности против сети геноцида. Те, кто недоволен этим, являются представителями геноцида, массовых убийств и варварства», — заявил Челик.