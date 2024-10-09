Вечером 9 октября российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли 6 человек, еще 8 получили ранения, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и председатель Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Изначально Алексей Кулеба сообщил о пятерых погибших и девяти пострадавших в результате атаки российских сил баллистикой по портовой инфраструктуре Одесской области. По его словам, все пострадавшие — украинцы. «Сейчас им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии», — заявил Кулеба.

Позже председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что количество погибших возросло до 6, а число раненых до 8, из них 4 находятся в тяжелом состоянии.

Во время атаки также было повреждено гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз «Shui Spirit». Это уже третье иностранное судно, атакованное Россией за последние четыре дня.

Стоит отметить, что 6 октября российские силы атаковали Одессу беспилотниками «Шахед», повредив сухогрузное гражданское судно. 7 октября в результате ракетного удара по порту Одессы погиб 60-летний украинец, а 5 иностранных граждан получили ранения.

* В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.