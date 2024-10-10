Верховная Рада Украины на заседании 9 октября проголосовала за закон, освобождающий некоторых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет от обязательной мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко, документ поддержали 311 депутатов. Закон предоставляет отсрочку тем, кого по состоянию здоровья признали непригодными к военной службе в мирное время и ограниченно пригодными в военное.

Как уточняет «РБК-Украина», изменения призваны решить правовую коллизию, возникшую после вступления в силу в мае закона о мобилизации с 25 лет. Ранее военнообязанные в возрасте от 18 до 25 лет, ограниченно пригодные к службе, могли быть мобилизованными даже в мирное время, что вызывало споры о необходимости подобных призывов. Теперь, согласно новому закону, эти граждане могут быть призваны только по их согласию и только в период военного положения.

Законодательство также предполагает, что для тех, кто уже был мобилизован и признан ограниченно пригодным к службе, будет разработан отдельный законопроект, устанавливающий механизм увольнения в запас. Пока же этих граждан не будут демобилизовывать, чтобы сохранить боеспособность армии, уточняет «РБК-Украина».

С начала российско-украинской войны мобилизация в Украине касалась граждан в возрасте от 27 до 60 лет, но в мае 2024 года минимальный возраст был снижен до 25 лет. На срочную службу продолжают призывать мужчин до 25 лет, но только тех, кого признали полностью пригодными к военной службе.