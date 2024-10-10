Пожар на складе в поселке Октябрьский Краснодарского края охватил площадь 1600 квадратных метров. Оперативный штаб региона сообщил, что возгорание локализовано, и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Причина пожара не названа, но Генштаб ВСУ заявил, что в этом районе хранились дроны типа «Шахед», которые Россия использует для атак на Украину. По их данным, на базе находилось около 400 беспилотников. Телеграм-канал Astra со ссылкой на ролики очевидцев пожара сообщил о взрывах на месте возгорания.

В Адыгее также возник пожар после атаки украинских дронов. Глава республики Марат Кумпилов сообщил, что инцидент произошел в пригороде Майкопа, где идет эвакуация жителей поселка Родникового. По словам Кумпилова, эвакуированных размещают в станице Ханской. Astra утверждает, что целью атаки стал военный аэродром Ханская.

Минобороны РФ объявило, что за ночь российские силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника в нескольких регионах. В Краснодарском крае было уничтожено 47 дронов, еще 12 сбиты в Курской области, девять — в Ростовской, четыре — в Брянской, а также несколько дронов над Белгородской, Воронежской областями и Азовским морем.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.