Чем интересен турецкий штурмовик Hürkuş зарубежным странам?

На международном авиационно-космическом фестивале Teknofest в Адане был представлен турецкий штурмовик Hürkuş, разработанный компанией TUSAŞ (Турецкая аэрокосмическая промышленность). Этот лёгкий штурмовик привлекает внимание не только внутри Турции, но и за рубежом. Изначально Hürkuş создавался как учебный самолёт для подготовки пилотов-истребителей, однако впоследствии его доработали для выполнения задач огневой поддержки. Этот самолёт демонстрирует высокую маневренность и надёжность в условиях боевых операций, что делает его популярным среди иностранных покупателей, особенно на Ближнем Востоке и в Африке. В последние годы Турция укрепила свои позиции на международной арене, становясь одним из лидеров по производству военной техники. Hürkuş является частью этой стратегии, как и другие продукты турецкой оборонной промышленности, такие как беспилотные летательные аппараты Bayraktar и ударные вертолёты ATAK. Благодаря успехам Турции в разработке и производстве таких систем, интерес к Hürkuş проявляют армии других стран, которые ищут эффективные решения для воздушной поддержки и обучения пилотов. Помимо военной сферы, этот штурмовик также используется в гуманитарных и спасательных операциях, что делает его универсальным решением для многих ситуаций​. #trtнарусском #hürkuş #технофест #турция #авиация #турецкаяармия #тусаş #обороннаяпромышленность #штурмовик #новости #трт #новостимира #shorts