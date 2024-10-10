В Израиле 6 человек получили ранения в результате нападений неизвестного с ножом

По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое из них в критическом состоянии, в результате нападений с ножом в израильском городе Хадера. Неизвестный разъезжал по городу и нападал на людей. Израильская полиция сообщила, что нападавший нейтрализован. #trtнарусском #израиль #хадера #нападение #поножовщина #террористическаяатака #пострадавшие #трт #новости