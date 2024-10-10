10 октября 2024 г.
ПОЛИТИКА
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В Израиле 6 человек получили ранения в результате нападений неизвестного с ножом
По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое из них в критическом состоянии, в результате нападений с ножом в израильском городе Хадера. Неизвестный разъезжал по городу и нападал на людей. Израильская полиция сообщила, что нападавший нейтрализован. #trtнарусском #израиль #хадера #нападение #поножовщина #террористическаяатака #пострадавшие #трт #новости
В Израиле 6 человек получили ранения в результате нападений неизвестного с ножом / Others
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