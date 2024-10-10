Иран выдвинул серьезное предупреждение государствам Персидского залива, призвав их не допускать использования своего воздушного пространства или военных баз против Тегерана, пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные иранские источники. Собеседник издания назвал потенциальное вмешательство арабских стран «неприемлемым» и пригрозил последствиями.

Это заявление подчеркивает деликатный геополитический ландшафт в регионе на фоне нарастающей напряженности после недавней ракетной атаки Ирана на Израиль.

На этой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поочередно посетил Саудовскую Аравию и Катар, чтобы убедить эти страны не поддерживать Израиль и не вмешиваться в конфликт. Эти обсуждения прошли на фоне ощутимого страха перед возможной ответной реакцией Тель-Авива на иранский ракетный обстрел 1 октября.

Иранский чиновник в беседе с Reuters подчеркнул, что любое участие государств Персидского залива против Тегерана будет восприниматься как коллективное действие, что вызовет единый ответ Ирана.

«Мы будем рассматривать любые действия против нас со стороны страны Персидского залива как действия, предпринятые всей группой», — заявил собеседник агентства, подчеркивая необходимость региональной солидарности против Израиля.

Иранские официальные лица ясно дали понять, что Тегеран не потерпит любого содействия Тель-Авиву, включая открытие воздушного пространства для операций против Ирана.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора 9 октября, предположительно, обсудил возможные военные варианты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Ранее Байден допустил израильский удар по нефтяной индустрии Ирана, что вызвало глобальный кризис на нефтяном рынке и рост цен на сырье. Израильский министр обороны Йоав Галант 6 октября допустил удар по ядерным объектам Ирана.

Reuters уточняет, что Иран и страны Залива также обсудили возможность увеличения добычи нефти странами региона в случае нападения на иранские нефтяные объекты.