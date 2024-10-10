Европейский Союз одобрил кредит в размере €35 млрд для поддержки экономики Украины. При этом гарантией кредита станут замороженные активы Центрального банка России. То есть если Киев не успеет вовремя вернуть средства Брюсселю, то ЕС компенсирует недостачу за счет процентов с российских активов.

Вместе с постановлением о кредите страны ЕС предложили внести поправку о продлении периода заморозки российских активов — с нынешних шести до 36 месяцев. Это, по мнению евродипломатов, должно стабилизировать режим санкций. Ожидается, что США увеличат свои финансовые обязательства перед Киевом, если ЕС утвердит 36-месячный период продления заморозки.

Кредит стал частью более широкой инициативы «Большой семерки», направленной на предоставление Украине €45 млрд к концу 2024 года. Однако для окончательного утверждения необходимо получить одобрение Европейского парламента. Помешать этому может Венгрия и близкие к ней правые партии Европы.

Несмотря на достигнутый прогресс по украинской помощи, Будапешт по-прежнему продолжает блокировать изменения в режиме санкций ЕС. Эта задержка может продлить принятие окончательного решения о кредите Киеву.

К слову, соглашение о выделении Украине €35 млрд было достигнуто через день после того, как Венгрия подтвердила, что заблокирует любую помощь Киеву как минимум до конца ноября.

Министр финансов Венгрии Михай Варга подчеркнул: «Мы считаем, что этот вопрос должен быть решен после выборов в США».

Венгрия рассчитывает, что экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом по итогу президентских выборов. Премьер Виктор Орбан 8 октября заявил, что у Трампа есть план действий на украинском направлении и что республиканец не станет ждать инаугурации, чтобы претворить его в жизнь.

Замороженные российские активы на сумму около €220 млрд хранятся с февраля 2022 года, после начала войны в Украине. В мае 2024 года ЕС разрешил использовать прибыль, полученную от этих активов, которая, как ожидается, составит до €5 млрд в год.