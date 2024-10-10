Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова. Дипломат также освобожден от обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств в Вашингтоне.

Антонов вернулся в Россию в октябре 2024 года после семи лет руководства посольством в США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это не означает понижения уровня дипломатических отношений между странами. По его словам, новый посол будет своевременно назначен.

О завершении своей миссии Антонов сообщал еще в июне в письме главе «ПИР-Центра»: «Заканчивается моя командировка. Надеюсь, что мы вместе будем продолжать отстаивать интересы Отчизны!»

МИД России отметил, что на период работы Антонова пришелся «основной шквал разрушительных действий американской администрации в сфере двусторонних отношений, которые затем трансформировались в гибридную агрессию против нашей страны».

Анатолий Антонов, которому сейчас 69 лет, работает в МИД с 1978 года. За свою карьеру он занимал различные высокие посты, включая должности замминистра обороны и замминистра иностранных дел. Послом России в США он был назначен в 2017 году.