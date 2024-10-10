Британские активисты закрыли картину Пикассо «Материнство» фотографией палестинской матери и сына

Активисты из Великобритании наклеили фотографию матери из Газы и ее раненого сына поверх картины Пикассо «Материнство», а затем разлили красную краску в Национальной галерее. Организация «Требование молодежи» (Youth Demand) заявила, что протест был организован с целью потребовать немедленного эмбарго на поставки оружия Израилю. Фотография, сделанная палестинским журналистом Али Джадаллахом, отображает последствия израильской бомбардировки Газы, где мать держит своего окровавленного ребёнка. В результате акции сотрудники музея задержали двух участников, а картина не получила повреждений благодаря защитному стеклу. Полиция прибыла на место и арестовала участников протеста #trtнарусском #палестина #великобритания #протест #картина #израиль #пикассо #материнство #эмбарго #газа #nationalgallery #новости #трт #новостимира #музей #активисты #картинапикассо