По данным агентства Bloomberg, Украина способна удерживать занятые части Курской области еще на протяжении нескольких месяцев. Как сообщили источники в администрации президента США, у украинских войск в регионе хорошо налажена система снабжения, в том числе боеприпасами. Это позволяет ВСУ сохранять свои позиции. Российские войска в Курской области пока проводят лишь ограниченные контратаки, сосредотачивая силы на востоке Украины.

Союзники Украины изначально опасались, что операция в Курской области может стать слишком затратной и ослабить ВСУ, особенно если российские войска начнут активно контратаковать. Однако Киев рассматривает удержание этих территорий как более безопасный вариант по сравнению с отступлением, в случае которого Россия сможет атаковать выведенные украинские войска на границе с Сумской областью.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что территории, занятые ВСУ в Курской области, могут стать важным козырем в будущих переговорах с Россией. Однако, по данным Bloomberg, российские власти пока не проявляют готовности к переговорам, а военные операции продолжаются.

На саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Дубровнике президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложившаяся на фронте обстановка позволяет рассчитывать на окончание войны до 2025 года.

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года», — заявил президент Украины.

Зеленский также напомнил о планах провести второй саммит мира до конца года, хотя ранее сообщалось, что он может пройти в ноябре, до выборов в США. Советница главы офиса президента Украины Дарья Заривная заявила, что, несмотря на возможные переносы, Киев рассчитывает организовать встречу до конца 2024 года. Зеленский отметил, что присутствие России на саммите необходимо для достижения результатов, хотя Москва уже неоднократно отказывалась участвовать в подобных мероприятиях.