Турция отправила в Ливан гумпомощь и эвакуировала людей из страны

Шесть кораблей ВМС Турции прибыли в Бейрут для эвакуации турецких граждан и иностранцев, пожелавших покинуть страну в условиях израильских бомбардировок. Четыре корабля доставили в Ливан 300 тонн гуманитарной помощи. Турция отправила шесть военных кораблей в Бейрут для проведения крупной операции по эвакуации своих граждан и доставки гуманитарной помощи. В условиях усиленных израильских бомбардировок Ливана, корабли ВМС Турции эвакуировали около 2 000 турецких граждан, а также граждан других стран. Четыре из шести кораблей были задействованы в обеспечении безопасности, а два других доставили 300 тонн гуманитарной помощи, включая еду, медикаменты и предметы первой необходимости. Эвакуация была организована в ответ на ухудшающуюся ситуацию в Ливане, вызванную обострением конфликта между Израилем и «Хезболлой». Агрессия Израиля создала гуманитарный кризис в регионе, и Турция активно помогает как своим гражданам, так и жителям Ливана в этот непростой период​. #trtнарусском #турция #ливан #гуманитарнаяпомощь #эвакуация #израиль #война #трт #новости