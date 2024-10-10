Турция рассчитывает начать получать электричество с АЭС «Аккую» уже в 2025 году, заявил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар на энергетической конференции в Стамбуле.

«В настоящее время продолжается строительство наших первых ядерных реакторов. В Мерсине одновременно строятся четыре ядерных реактора АЭС «Аккую». Атомная стройка в Мерсине – это крупнейшая в мире строительная площадка АЭС. Прогресс по первому реактору сейчас превысил 90%», – сообщил министр.

Байрактар выразил надежду на производство первой электроэнергии в 2025 году и добавил, что к 2028 году, после ввода в эксплуатацию всех четырех реакторов, АЭС «Аккую» удовлетворит 10% потребностей Турции в электроэнергии.

АЭС «Аккую» - первая атомная электростанция в Турции, состоящая из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Проект реализуется по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»), что является уникальным случаем в мировой атомной отрасли.

Министр также отметил, что «Аккую» - не единственный проект в атомной сфере, планируемый Турцией в рамках развития ее энергетической стратегии.