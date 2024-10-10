Больница James Paget University Hospitals Trust в Грейт-Ярмуте, входящая в систему NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании), выпустила новое руководство для персонала по использованию гендерно-нейтральной терминологии, сообщает британская газета The Telegraph.

Документ рекомендует отказаться от описания новорожденных как «рожденных мужчиной или женщиной», предлагая вместо этого использовать фразу «приписан женский/мужской пол при рождении».

Руководство под названием «Празднуя Pride» утверждает, что новая формулировка «точно отображает ситуацию, происходящую при рождении». Документ также содержит «ЛГБТК+ глоссарий» и рекомендации по использованию инклюзивного языка.

Среди предложений – использование обращений «все», «друзья» или «уважаемые гости» вместо «дамы и господа», предпочтение термина «гей» вместо «гомосексуал», избегание выражений «оба пола» и «противоположные полы», а также использование гендерно-нейтральных названий профессий.

Это руководство появилось спустя два года после призыва бывшего министра здравоохранения Виктории Аткинс вернуться к биологически точной терминологии в NHS. Аткинс также предлагала запретить замену слова «женщины» на «люди» в медицинской литературе.

Документ больницы James Paget, опубликованный впервые в 2021 году и пересмотренный в июне, вызвал споры о биологической точности в медицинской практике.