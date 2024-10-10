ПОЛИТИКА
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Израиль убил фотокорреспондента в Газе
Израильские самолеты сбросили бомбу на перекресток дороги, где работала съемочная группа телеканала «Аль-Акса» в лагере для беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Фотожурналист и оператор Мохаммед аль-Танани погиб на месте, корреспондент Тамир Лабад получил ранения. После авиаудара израильские военные не позволили машинам скорой помощи добраться до съемочной группы. Таким образом число убитых Израилем журналистов с 7 октября 2023 года достигло 176 человек. #trtнарусском #израиль #газа #журналисты #авиаудар #джебалия #конфликт #новости #трт #новостимира
Израиль убил фотокорреспондента в Газе / Others
10 октября 2024 г.
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