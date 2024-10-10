Израильские военные задержали 22 палестинца в ходе очередных рейдов на Западном берегу реки Иордан. Среди задержанных — двое несовершеннолетних, журналист и бывшие заключенные, сообщает Общество палестинских пленных. Такие действия становятся частью широкомасштабной кампании арестов на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, начавшейся 7 октября.

По данным правозащитников, с начала октября израильские силы арестовали более 11 200 палестинцев. Волна задержаний, нападений и рейдов усилилась после начала боевых действий в секторе Газа. Обострение конфликта привело к тому, что жертвами действий израильских военных и израильских поселенцев в оккупированных территориях стали 748 палестинцев.

Рейды охватили несколько палестинских населенных пунктов на Западном берегу, где израильские силы продолжают проводить аресты и обыски. По словам представителей палестинских организаций, такие действия угрожают безопасности местного населения и усиливают напряженность в регионе.

По данным медиа-офиса Газы, число журналистов, погибших с начала израильского наступления на Газу, достигло 176. В заявлении осуждаются «преследование, убийство и убийства палестинских журналистов оккупантами» и возлагается полная ответственность на Израиль за совершение этого преступления.

Медиа-офис призвал международное сообщество и международные организации остановить действия израильских сил, привлечь их к ответственности в международных судах за продолжающиеся преступления и оказать давление на Израиль с целью прекращения геноцида, убийств и устранения палестинских журналистов.