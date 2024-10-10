В рамках официального визита турецкой делегации в Албанию супруга президента Турции Эмине Эрдоган встретилась с Линдой Рамой, женой премьер-министра Албании Эди Рамы. Встреча состоялась в официальной государственной резиденции Вилла 30 в Тиране.

Линда Рама поблагодарила Эмине Эрдоган за приглашение на выставку и показ мод «Приданое невесты: Путешествие по османским и анатолийским приданым», проходившие в Турецком доме в Нью-Йорке. Албанская перва леди отметила, что ей очень понравилось мероприятие.

Во время беседы обсуждались общие культурные ценности Албании и Турции. Линда Рама провела для Эмине Эрдоган экскурсию по Вилле 30, рассказав об истории резиденции.

«В рамках нашего официального визита мы встретились в Тиране с уважаемой супругой премьер-министра Албании Линдой Рамой. Мы обсудили вопросы, которые еще больше укрепят исторические и культурные связи между двумя странами. У нас общая уверенность в том, что отношения между нашими странами будут углубляться благодаря взаимным визитам», — поделилась впечатлениями после встречи Эмине Эрдоган в социальных сетях.