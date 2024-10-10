Вице-президент США Камала Харрис, вступившая в президентскую гонку 21 июля, собрала $1 млрд на свою кампанию. По словам источников агентства Reuters, за первый месяц сборы достигали $25 млн в день, что обеспечило демократам впечатляющий финансовый задел. По состоянию на конец августа Харрис и комитеты Демократической партии располагали $404 млн наличными, что значительно превосходило бюджет республиканцев.

Согласно Reuters, Харрис и ее команда направят собранные средства на активные предвыборные мероприятия в «колеблющихся штатах». Реклама и работа персонала будут финансироваться за счет поступивших средств. Несмотря на значительные финансовые поступления, отрыв Харрис в национальных опросах начал сокращаться, а борьба в ключевых штатах становится все более непредсказуемой.

Бывший президент Дональд Трамп и Республиканская партия, несмотря на скромные по сравнению с демократами сборы, также активно наращивают ресурсы. В августе республиканцам удалось собрать $130 млн, увеличив свои наличные средства до $295 млн. Ожидается, что обе стороны будут активно тратить средства на последние недели кампании, когда решится судьба президентского поста.

Министерство внутренней безопасности США ранее опубликовало ежегодный отчет об оценке угроз национальной безопасности, в котором выражена тревога по поводу возможных попыток России, Ирана и Китая вмешаться в президентские выборы 5 ноября 2024 года.

В отчете говорится о растущей угрозе использования искусственного интеллекта (ИИ) «для создания фейковых новостных сайтов, провоцирования социальных конфликтов и распространения ложной информации».

Российские агенты, как отмечается, активизировали усилия по распространению ложных сведений о миграции, чтобы вызвать социальное напряжение в США. Иран, по американским данным, «становится все более агрессивным», организуя онлайн-кампании и якобы выдавая своих агентов за активистов, чтобы провоцировать протесты, связанные с конфликтом в Газе.