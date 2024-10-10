ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Жертвы, жертвы, жертвы в Газе...
США призывают Израиль улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. За последние сутки погибло еще 55 палестинцев, общее число раненых достигло 97 886
Жертвы, жертвы, жертвы в Газе...
Очередной израильский удар по Газе / Фото: АА / Others
10 октября 2024 г.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в четверг, что в результате израильских атак погибло еще как минимум 55 палестинцев, в результате чего общее число жертв с начала конфликта в октябре прошлого года достигло 42 065 человек.

«За последние 24 часа израильские силы убили 55 человек и ранили 166 в ходе пяти расправ над семьями», — заявило министерство, добавив, что многие люди все еще остаются под завалами и на дорогах, так как спасатели не могут до них добраться.

На фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Израиль принять меры для улучшения условий в Газе. «Давайте будем откровенны: условия катастрофические и будут ухудшаться дальше, если не будут предприняты дополнительные шаги», — заявила она в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Томас-Гринфилд выразила особую обеспокоенность ситуацией на севере Газы и отсутствием безопасных мест для гражданского населения. Она призвала Израиль принять срочные меры для решения этих проблем и обеспечить возможность возвращения эвакуированных палестинцев в свои дома.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, начатую после операции ХАМАС 7 октября 2023 года. Конфликт привел к перемещению почти всего населения Газы и острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us