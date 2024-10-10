Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в четверг, что в результате израильских атак погибло еще как минимум 55 палестинцев, в результате чего общее число жертв с начала конфликта в октябре прошлого года достигло 42 065 человек.

«За последние 24 часа израильские силы убили 55 человек и ранили 166 в ходе пяти расправ над семьями», — заявило министерство, добавив, что многие люди все еще остаются под завалами и на дорогах, так как спасатели не могут до них добраться.

На фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала Израиль принять меры для улучшения условий в Газе. «Давайте будем откровенны: условия катастрофические и будут ухудшаться дальше, если не будут предприняты дополнительные шаги», — заявила она в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Томас-Гринфилд выразила особую обеспокоенность ситуацией на севере Газы и отсутствием безопасных мест для гражданского населения. Она призвала Израиль принять срочные меры для решения этих проблем и обеспечить возможность возвращения эвакуированных палестинцев в свои дома.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, начатую после операции ХАМАС 7 октября 2023 года. Конфликт привел к перемещению почти всего населения Газы и острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.