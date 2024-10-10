Израильские удары по Ливану вынудили более одного миллиона человек покинуть свои дома и искать убежища в безопасных регионах. Как сообщила Луна Хаммад, представитель «Врачей без границ», текущая ситуация в Ливане близка к гуманитарной катастрофе. Граждане живут в условиях, которые она назвала «неописуемыми».

«Многие перемещенные лица живут в условиях перенаселенности и антисанитарии. Они сталкиваются с серьезными проблемами даже в плане удовлетворения основных потребностей, таких как чистая вода, еда и санитария. Жизненно важные медицинские учреждения для предотвращения вспышек заболеваний недоступны», — сказала Хаммад.

Ливанская система здравоохранения испытывает значительные трудности в условиях кризиса. По словам Хаммад, медицинские учреждения переполнены, а у «Врачей без границ» нет возможности добраться до всех нуждающихся районов из-за соображений безопасности.

«К настоящему моменту нападениям неоднократно подвергались работники здравоохранения, инфраструктура и учреждения здравоохранения на юге Ливана, в долине Бекаа и пригородах Бейрута. Для медицинских работников очень важно иметь возможность легко передвигаться по Ливану», — отметила врач.

Обстрелы привели к массовой миграции ливанцев не только в столицу и на север, но и в соседнюю Сирию, а количество укрытий и ресурсов для оказания помощи резко ограничено. Израильские военные продолжают блокировать ряд гуманитарных коридоров, что затрудняет доставку помощи в пострадавшие районы.