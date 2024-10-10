Агентство ООН для палестинских беженцев (БАПОР) может закрыться из-за израильского закона, который серьезно ограничит гуманитарную деятельность на палестинских территориях. Об этом заявил глава БАПОР Филиппо Лаззарини.

Выступая перед Совбезом ООН, дипломат отметил: если Израиль примет новый закон, это, вероятно, приведет к «распаду» жизненно важных усилий по оказанию помощи жителям Газы. Мера поставит под угрозу жизни сотен тысяч людей в эксклаве, предупредил Лаззарини.

Израильская парламентская комиссия в начале октября продвинула два законопроекта, направленных на запрет БАПОР. Тель-Авив хочет запретить деятельность агентства на израильской территории, фактически разрывая все связи между израильским правительством и агентством. Проблема в том, что Израиль считает все оккупированные палестинские территории своими.

Эти законопроекты теперь ждут окончательного одобрения в кнессете. Лаззарини подчеркнул, что предложенный закон противоречит обязательствам Израиля в соответствии с международным правом, как это предусмотрено Уставом ООН.

Израильские официальные лица утверждают, что некоторые сотрудники БАПОР якобы были соучастниками атак ХАМАС 7 октября 2023 года. Однако спустя год Израиль так и не привел каких-либо доказательств в пользу этих утверждений.

ООН уволила несколько сотрудников после внутренних расследований их предполагаемого участия. Постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон утверждает, что ХАМАС якобы глубоко инфильтрирован в БАПОР, но также не привел каких-либо доказательств.

Лаззарини подчеркнул, что гуманитарная инфраструктура, предоставляемая БАПОР, критически важна для выживания многих людей в Газе. Если Израиль примет новый закон, то организация не сможет предоставлять жизненно важные услуги — таких как укрытие, еда и медицинская помощь. Что обернется тысячами новых смертей, особенно на фоне приближающейся зимы. Это может означать, что более 650 тыс. детей в Газе будут лишены крова, питания и образования.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую озабоченность по поводу предложенного закона. Постпред США Линда Томас-Гринфилд также раскритиковала закон и подчеркнула более широкие последствия действий Израиля, ограничивающих доставку помощи в Газу.