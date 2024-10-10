Ураган «Милтон», один из самых разрушительных штормов в истории Флориды, стал центральной темой в президентской гонке 2024 года в США. Сформировавшись 5 октября в Мексиканском заливе, шторм стремительно усилился до 5-й категории. Власти Флориды объявили обязательную эвакуацию для почти 6 млн человек, предупредив о катастрофических последствиях. Особенно уязвим город Тампа, где ожидаются волны высотой до 4,5 метров.

Этот ураган произошел спустя всего две недели после урагана «Хелен», который обрушился на юго-восток США в конце сентября и привел к гибели более 230 человек.

В результате оба шторма оказались в центре внимания кандидатов на пост президента США, включая Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис. Трамп не преминул раскритиковать администрацию Байдена, обвиняя ее в неэффективном использовании средств на ликвидацию последствий ураганов. Он утверждает, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) израсходовало свои ресурсы на помощь мигрантам, вместо того, чтобы выделить компенсации жертвам урагана. Это обвинение вписывается в основную тему его предвыборной кампании — миграционный кризис.

По словам Трампа, пострадавшие от ураганов районы, где живут его сторонники, не получили должной помощи от федерального правительства. Он также распространил видео, в котором жители жалуются на отсутствие сотрудников FEMA и необходимость полагаться на волонтеров.

Администрация Байдена и представители FEMA отвергли эти обвинения, заверив, что ресурсов достаточно для восстановления. Однако дезинформация продолжает распространяться, влияя на общественное мнение и политический дискурс, особенно во Флориде и Северной Каролине. Но важнее всего другой штат — Джорджия, который сильнее других пострадал от урагана «‎Хелен»‎. Этот штат относится к колеблющимся, то есть в нем нет уверенного большинства ни у республиканцев, ни у демократов.

В условиях надвигающегося урагана «Милтон» юго-восточные штаты могут столкнуться с ростом антиправительственных настроений, что окажет существенное влияние на рейтинги Камалы Харрис как представителя действующей администрации.