ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган: «Геноцид в Газе – общий позор человечества»
Президент Турции выступил с заявлениями во время визита в Албанию. Он обсудил двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Эрдоган: «Геноцид в Газе – общий позор человечества»
Реджеп Тайип Эрдоган и Эди Рама / Фото: АА / Others
10 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Албанию сделал ряд важных заявлений. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой он обсудил двустороннее сотрудничество и высказался о ситуации в секторе Газа.

Эрдоган подчеркнул важность отношений с Албанией, отметив 100-летие установления дипломатических связей. Стороны подписали три соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, высшего образования и связей с общественностью.

Президент Турции заявил о намерении увеличить товарооборот между странами до 2 млрд долларов. Он также отметил планы по расширению сотрудничества в области здравоохранения и военной сфере.

Особое внимание Эрдоган уделил ситуации в секторе Газа. Он вновь выразил резкое недовольство действиями Израиля и назвал их геноцидом. «Геноцид, продолжающийся в Газе уже год, является общим позором для всего человечества», — заявил глава государства.

Президент призвал международное сообщество приложить усилия для достижения постоянного прекращения огня и оказания гуманитарной помощи.

В завершение визита Эрдоган вместе с премьер-министром Албании планировал открыть мечеть Намазгах, построенную при поддержке Турции. Он назвал ее «подарком турецкого народа мусульманским братьям в Албании».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us