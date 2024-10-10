Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Албанию сделал ряд важных заявлений. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой он обсудил двустороннее сотрудничество и высказался о ситуации в секторе Газа.

Эрдоган подчеркнул важность отношений с Албанией, отметив 100-летие установления дипломатических связей. Стороны подписали три соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, высшего образования и связей с общественностью.

Президент Турции заявил о намерении увеличить товарооборот между странами до 2 млрд долларов. Он также отметил планы по расширению сотрудничества в области здравоохранения и военной сфере.

Особое внимание Эрдоган уделил ситуации в секторе Газа. Он вновь выразил резкое недовольство действиями Израиля и назвал их геноцидом. «Геноцид, продолжающийся в Газе уже год, является общим позором для всего человечества», — заявил глава государства.

Президент призвал международное сообщество приложить усилия для достижения постоянного прекращения огня и оказания гуманитарной помощи.

В завершение визита Эрдоган вместе с премьер-министром Албании планировал открыть мечеть Намазгах, построенную при поддержке Турции. Он назвал ее «подарком турецкого народа мусульманским братьям в Албании».