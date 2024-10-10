Война на Ближнем Востоке расползается и выходит за пределы региона. В нее втянуты не только соседние Ливан, Сирия и Иран, но и союзники всех участников конфликта. На стороне Израиля традиционно выступают США, дружеские отношения с противниками Тель-Авива поддерживает Россия. С каждым днем ситуация накаляется и грозит вылиться в прямое столкновение.

1 октября Тегеран направил на израильские города около 200 ракет. Почти все они были сбиты, некоторые здания пострадали, но не сильно. В Иране объяснили свои действия «закономерной» и «равноправной» реакцией на гибель лидеров группировок «Хезболлы» и ХАМАС.

Теперь о собственном ответе раздумывают в Израиле. И крайне редко действия Тель-Авива оказываются пропорциональны совершенным на него атакам. История Газы знает примеры, как в ответ на убийство одного израильского полицейского власти готовы рушить целые кварталы мирных палестинцев. На этот раз, по сообщениям СМИ, целями еврейского государства в Иране могут стать нефтебазы и ядерные объекты Исламской Республики.

Если это произойдет, то к конфликту может подключиться уже и Россия. Иран — один из ключевых союзников Кремля в регионе. Стороны связаны не только экономическими проектами, но и военно-техническим сотрудничеством. Москва строит вблизи одноименного иранского города АЭС «Бушер», а также готовится подключиться к новым проектам атомных электростанций в стране.

К тому же Кремль заинтересован в развитии транспортного коридора «Север-Юг», который даст ему выход к странам Персидского залива. А это, в условиях западных санкций, весьма существенный бонус.

Не может Россия совсем игнорировать и удары Израиля по Дамаску. В ходе последней атаки погибли 7 человек. В Сирии находится российская авиабаза, созданная для проведения военной операции против террористической организации ДАЕШ. И если раньше израильские военные предупреждали Кремль о планируемых ударах, то теперь это происходит далеко не всегда.

О том, что будет, если израильский снаряд случайно попадет по российским объектам, а в Иран зайдут военные США, TRT на русском поговорил с ведущим научным сотрудником Института Китая и Современной Азии Владимиром Сотниковым:

— Экономическое сотрудничество России и Исламской республики Иран касается энергетики, в том числе атомной, а также различных промышленных отраслей. Если Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам, то это будет угрожать безопасности российских специалистов, которые работают на местных АЭС. А там продолжается строительство атомных энергоблоков.

Активное участие Россия принимает и в реализации инфраструктурного проекта «Север-Юг» — международного транспортного коридора с выходом к иранскому порту Чабахар. В случае полномасштабной ирано-израильской войны, конечно, этот проект будет задержан. С экономической точки зрения это грозит большими неустойками и денежными затратами.

— Что будет с регионом в случае войны?

— Я не думаю, что большая война сегодня возможна. Вероятнее всего, стоит ждать лишь обмен ударами. Но если конфликт перерастет в крупномасштабную войну со стягиванием других игроков, то, безусловно, пострадает экономика вообще всего региона.

Потому что у Ирана налажены связи не только с арабскими странами, но и государствами региона Среднего Востока. И, соответственно, будут нарушены логистические цепочки, коммуникация между государствами. Все это грозит серьезным экономическим кризисом.

— Какая реакция может последовать со стороны России?

— Сейчас Москва принимает все усилия для того, чтобы большого конфликта между Ираном и Израилем не было. И я сомневаюсь, что Россия будет поставлять Тегерану какие-то вооружения. Это совершенно не соответствует концепции внешней политики страны. В договоре о дружбе и сотрудничестве между государствами не прописана взаимная помощь в случае какого-то военного конфликта одной из сторон.

Но могут быть использованы другие меры. Например, Россия может оказать поддержку Ирану в Совбезе ООН. Также это может быть какая-то экономическая помощь.

Но исключено, чтобы Москва поставляла оружие или участвовала в этом конфликте напрямую. Кремль занимает очень взвешенную позицию и призывает обе стороны решить разногласия мирными средствами.

— Будет ли ответ, если пострадает авиабаза России в Сирии?

— Мне кажется, что и этого не будет. Израильские пилоты прекрасно знают координаты российских баз в Сирии. Подобное возможно только в случае какой-то фатальной ошибки, но это не приведет к резкому ухудшению отношений с Израилем.

— Если США отправят своих солдат воевать на стороне Израиля, то подключится ли РФ к боям?

— Это очень апокалиптический сценарий. Мы сейчас говорим о реальных вещах. Американцы врываться в Иран ни в коем случае не станут. Они могут наносить руками Израиля удары по иранским или проиранским группировкам на Ближнем Востоке, но на этом все.

И даже если гипотетически рассуждать о вероятности такого апокалипсиса, то и тогда Россия в этом участвовать не будет. Никоим образом. Тем более в условиях конфликта с Украиной.

— Третьей мировой войны не будет?

— Не будет Третьей мировой войны. Будут красные линии, у которых стороны остановятся. В реальности мы будем наблюдать обмен ударами. На самом деле ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы воевать по-настоящему.